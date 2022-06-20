Краснодар, 20 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Девять вагонов грузового поезда, гружёные углём, сошли с рельсов в Краснодарском крае на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба СКДЖ.

Железнодорожные пути

Инцидент произошёл в 13:55. Пострадавших нет. По данным пресс-службы, угрозы окружающей среде нет. Также происшествие не повлияло на пропуск пассажирских поездов по соседнему пути.

На месте происшествия работают специалисты, предпринимаются действия для ликвидации схода.

Задержано на данный момент три поезда — это поезда № 92 Севастополь — Москва, № 224 Анапа — Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская.