Москва, 20 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Украинские боевики, прячущиеся в Северодонецке на территории завода «Азот», на ряде участков начинают переговоры и вывешивать белые флаги, сообщил 20 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его оценкам, положение заблокированных там укронацистов плачевное.

«У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги на некоторых участках, вести какие-то переговоры», — сказал Марочко.

Также он сообщил, что в ходе радиопереговоров с окруженными боевиками часто выясняется, что они считают себя брошенными своим командованием.

Снабжение окруженных украинская сторона пытается осуществлять на маленьких лодках и плотиках, перетягиваемых по веревкам через реку Северский Донец, но это «не те» объёмы.

«Это все заставляет этих боевиков вести некоторые переговоры», — заключил Марочко.