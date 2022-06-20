Москва, 20 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Налоговые законы необходимо принимать в целом в весеннюю сессию, а не в конце календарного года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 июня глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«Может быть договоримся об одном, о главном, что налоговые законы не могут приниматься осенью? Вот все налоговые законы должны приниматься в весеннюю сессию», — сказал Макаров.

Он уточнил, что речь идет не о первом или втором чтениях, а о принятии законов полностью.

«Когда мы принимаем налоговые законы в ноябре-декабре месяце, к ним не может подготовиться никто, ни один бизнес не в состоянии», — отметил депутат.