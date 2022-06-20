Ереван, , 15:36 — REGNUM На площади Франции в Ереване 20 июня в 19:00 (18:00 мск) стартует протестная акция. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян.

Протест OpenClipart-Vectors

«Вчера произошел очередной кровавый инцидент с участием представителей правящей в Армении силы, у нас трое погибших, четверо раненых и наглое, преступное поведение властей», — написал Манукян.

Политик сообщил, что собравшиеся на площади проведут шествие к офису правящей партии «Гражданский договор», а потом к управлению полиции Армении и зданию Службы нацбезопасности.

Манукян отметил, что виновные в преступлении и ответственные за создание атмосферы «вседозволенности» в Армении должны уйти со своих постов.

Напомним, 19 июня произошла стрельба в селе Нигаван Арагацотнской области.

В медучреждения поступили семеро раненых, из которых, по разным данным, скончались до трёх человек. В полиции заявили, что был бытовой конфликт, а стреляли из охотничьего ружья. В ряде СМИ сообщают, что стреляли якобы родственники представителей властей из автомата Калашникова.

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