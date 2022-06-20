Москва, 20 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В настоящее время кредитные ставки в РФ снижаются и по льготным, и по обычным ипотечным кредитам, что на фоне стабилизации российской экономики вполне способно восстановить спрос на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Снижение объема выдачи ипотечных кредитов в апреле–мае 2022 вполне объяснимо повышением кредитных ставок, составлявшем в экстремуме до 20% и более, а также ужесточением андеррайтинговой политики (имеется в виду изучение платежеспособности потенциального клиента — прим. ИА REGNUM) коммерческих банков, — сказала Грызенкова. — Последние вполне логично предположили, что с подобной кредитной нагрузкой может не справиться значительное число потенциальных заемщиков, доходы которых скорее сократились, чем выросли на сопоставимые новой кредитной ставке величины. Плюс к этому сами потенциальные ипотечники заняли выжидательную позицию, предполагая снижение цен если не на новостройки, то на «вторичку».

По ее словам, кредитные ставки пока снижаются и по льготным, и по обычным кредитам, что на фоне стабилизации российской экономики вполне способно восстановить спрос на жилье и ипотеку.

«При этом объективные причины спроса на недвижимость никуда не исчезли — недостаточная обеспеченность жилой площадью на душу населения, изменения стиля жизни и нарастающая потребность в комфортном жилье, миграционные потоки в мегаполисы — все это остается определяющими факторами потенциального спроса, реализоваться который может при помощи ипотечного кредитования и в первую очередь — субсидированных госпрограмм, разработанных в «ДОМ. РФ», — заметила Грызенкова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, от каких факторов будет напрямую зависеть развитие российского рынка ипотеки.