Вена, , 15:11 — REGNUM Федеральное правительство Австрии объявило, что переведет электростанцию Меллах в Штирии с газа на уголь, сообщает 20 июня портал The Local. Это заявление было сделано в связи с тем, что за последнее время Россия поставила лишь половину обещанного объема газа. Австрия получает 80% газа из Москвы и в настоящее время ищет альтернативные источники.

Тепловая электростанция Victor Vizu

Меллах был последней угольной электростанцией в Австрии, пока ее не перевели на газ и не законсервировали в 2020 году.

Решение о переводе станции на уголь через два года после отказа страны от угля принято кризисным кабинетом министров во главе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

«Самое главное — удовлетворить острый спрос на газ и создать запасы газа на зиму», — сказал Нехаммер.

В настоящее время газовые хранилища заполнены на 39%, но к октябрю они должны быть заполнены на 80%, чтобы страна была готова к отопительному сезону.

Оператор станции заявил, что потребуется время для внесения необходимых изменений и закупки угля, необходимого для сжигания.

Цель состоит в том, чтобы подготовить станцию к работе через несколько месяцев, если это потребуется, сообщили в австрийском министерстве энергетики.

Однако в долгосрочной перспективе Австрия намерена снизить свою зависимость от России, на что потребуются годы, заявила министр энергетики Леоноре Гевесслер.

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