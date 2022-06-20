Вашингтон, 20 июня 2022, 15:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.
По ее словам, лидеров России и КНР связывают особые дружеские отношения, схожие ценности и особая антипатия к западным странам. Обе страны сегодня более объединены, чем во времена холодной войны, вместе с тем противостоящие им силы более слабы.
Глава российского государства ранее по телефону поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, в ходе разговора они пришли к выводу, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.