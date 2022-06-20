Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу», — отметила профессор.

По ее словам, лидеров России и КНР связывают особые дружеские отношения, схожие ценности и особая антипатия к западным странам. Обе страны сегодня более объединены, чем во времена холодной войны, вместе с тем противостоящие им силы более слабы.

Глава российского государства ранее по телефону поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, в ходе разговора они пришли к выводу, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.