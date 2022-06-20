Москва, 20 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Именно отход от бюджетного правила стал одной из причин текущего укрепления курса рубля, которое некоторые эксперты считают избыточным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«Российская валюта в середине июня продолжает торговаться очень крепко по отношению к доллару и евро.

\После введения ограничений на вывод капитала заграницу, на курс рубля влияют три фактора: баланс экспортеров и импортеров, инвестиционные и спекулятивные сделки с валютой российских банков, фондов и физлиц, а также резкое сокращение товарооборота между Россией с США и ЕС.

В итоге, курс рубля укрепляется, тем самым нанося урон российскому бюджету и экспортёрам. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что доллар по 70 руб. делает экспорт металлургов РФ минимально эффективным, курс ниже этого уровня приносит компаниям убытки. Слишком сильное укрепление курса рубля приводит к дефляции в экономике, что также идет ей не на пользу.

Бюджету России нужен более слабый курс рубля, поэтому в последнее время мы видим шаги российских регуляторов, направленные на стабилизацию курса и его некоторое ослабление.

Ближайшим таким действием станет появление нового бюджетного правила, в рамках которого Минфин или иной орган будет покупать валюту на сумму сверхдоходов, таким образом балансируя рекордные объемы продажи валюты от нефтегазовых экспортеров. Работа над новым бюджетным правилом уже ведется.

По всей видимости новое бюджетное правило будет сформулировано не в терминах цены отсечения по стоимости нефти, а будет учитывать объёмы добычи и экспорта.

При этом ФНБ может формироваться в рублях, а небольшая часть — возможно в иностранной валюте. Как и предыдущее, новое бюджетное правило необходимо для того, чтобы сгладить влияние внешней конъюнктуры цен на сырье на нашу экономику.

Не копить излишки денег в валюте, а вкладывать их в рублях во внутреннее развитие — это хорошая инициатива. Предполагается, что это даст возможность российской экономике иметь стабильное долгосрочное развитие, если только параметры бюджетного правила не окажутся слишком жёсткими», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетное правило в России может быть изменено в текущих условиях, но при этом важно сохранить его базовые принципы, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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