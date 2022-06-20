Москва, 20 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Доходы жителей Мурманской области за три года выросли на 30%. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава региона Андрей Чибис, сообщает сайт Кремля.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Если брать три года с того момента, как Вы мне доверили руководить Мурманской областью, у нас действительно и инвестиции, несмотря на ковид, не остановились — 30 процентов роста за три года, а в натуральном выражении это 600 миллиардов рублей, то есть это большие деньги, с большой базой […] И, конечно, самое главное — это доходы людей. Если в номинале почти 30 процентов рост, то в реальном выражении с учётом поправки на инфляцию — 13 процентов. Это самый важный для нас показатель», — доложил губернатор.

Глава региона также отметил положительную динамику в пополняемости регионального бюджета.

«В сравнении с 2018 годом — в 1,8 раза увеличили доходную базу и впервые стали бездотационным субъектом. Это тоже важный показатель. На треть снизили уровень госдолга и благодаря замещению бюджетными кредитами на 17 процентов расходы на госдолг сократили», — сообщил губернатор.

Президент с оценкой бюджетных показателей согласился:

«Бюджетная устойчивость у вас хорошая», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ указал мурманскому губернатору на высокий уровень безработицы.