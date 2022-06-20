Екатеринбург, 20 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» расстался с двумя финскими игроками. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Hc-auto.ru ХК «Автомобилист»

Отмечается, что команду покинули защитник Юрки Йокипака и форвард Миро Аалтонен.

«Автомобилист» 1 мая объявил о переходе двух хоккеистов. Однако в сборной Финляндии заявили, что игроки не приедут в КХЛ, а контракты были подписаны ещё до Олимпиады–2022.

Йокипакка ранее играл в КХЛ за «Сочи» и «Сибирь». Аалтонен выступал в составе «Витязя» и СКА.