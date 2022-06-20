Абакан, 20 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Хакасии росгвардейцам, принявшим участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, вручили государственные награды. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в правительстве республики.

19. rosguard. gov.ru Росгвардейцам в Хакасии вручили государственные награды

Награды сотрудникам территориального управления Росгвардии, отличившимся при проведении спецоперации, вручил глава республики Валентин Коновалов. Церемония награждения прошла в зале заседаний правительства региона.

Двое росгвардейцев за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, удостоены медалей «За отвагу». Кроме того, вернувшимся из служебной командировки росгвардейцам вручены благодарности главы Хакасии.

«Росгвардейцы стоят на защите национальных интересов государства и безопасности его граждан. От всей души благодарю вас за службу, вы — наша опора и защита», — приводит слова Валентина Коновалова пресс-служба Росгвардии по Хакасии.

Читайте также: Глава МВД Владимир Колокольцев вручил медали раненым чеченским полицейским