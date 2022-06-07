Москва, , 19:22 — REGNUM Двое сотрудников полиции из Чечни, получившие ранение при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине, удостоены государственных наград. Медали «За отвагу» получили заместитель командира 3-го батальона специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне подполковник полиции Джамалдин Юнусов и полицейский мобильного взвода ППС отдела МВД по Гудермесскому району старший сержант полиции Ибрагим Байсултанов.

Медаль «За отвагу» Георгий Долгопский

Награды были вручены в главном клиническом госпитале МВД России в Москве, где проходят лечение раненые полицейские. Медали они получили из рук министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, сообщили 7 июняв пресс-службе МВД по Чечне.

Джамалдин Юнусов получил ранение при эвакуации мирных жителей из города Мариуполя в ДНР, он попал под обстрел снайперов и получил множественные огнестрельные ранения. Ибрагим Байсултанов был тяжело ранен при выполнении боевой задачи на территории ЛНР. Оба героя идут на поправку. Как отметил министр Колокольцев, они с честью выполнили свой служебный долг.