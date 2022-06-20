Вашингтон, 20 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Заявления президента США Джо Байдена о том, что американские граждане должны на фоне высоких цен на бензин пересаживаться на электромобили, являются «самодовольным чванством». Такую оценку риторики главы Белого дома дал сенатор-республиканец Джон Барроссо 19 июня в интервью радиостанции WABC.

Джо Байден

Ранее Байден призвал своих сограждан пересаживаться на электромобили, чтобы экономить на топливе. По его словам, американские власти готовы ввести налоговые льготы для потребителей на покупку новых или подержанных электромобилей.

«На что… администрация и Джо Байден хотят, чтобы они тратили свои деньги, так это на электромобили. Они не хотят, чтобы они покупали дом», — отметил Баррассо.

«Эти ребята ужасны! Нам нужно выбросить всю кучу в ноябре. … Мы должны избавиться от этих людей, которые загоняют нас в канаву», — продолжил Баррассо, имея в виду запланированные на ноябрь промежуточные выборы.

Он сказал, что отношение демократов показывает, что они не понимают реального положения американских семей, которые с трудом могут оплатить свои счета, купить еды и заправить свои автомобили.