Пекин, , 15:35 — REGNUM Китайское информационное агентство «NetEase» со ссылкой на британский «The Guardian» пишет, что из-за глобального потепления в ближайшее время за Полярным кругом будут ходить военные корабли поднебесной, что может представлять угрозу для Великобритании.

Китайский военный корабль U.S. Department of Defense

Издание отмечает, что Соединенное Королевство также прекрасно осознает свой упадок национальной мощи, поэтому в течение стольких лет следует примеру Соединенных Штатов в международной политике, а с другой стороны, оно также демонстрирует тенденцию к «офшорному балансированию». Другими словами, Соединенные Штаты в последние десятилетия развивали китайскую теорию угрозы, и Соединенное Королевство, как последователь Соединенных Штатов, естественно, последовало их примеру.

«Во внутренние дела нашей страны, связанные с Гонконгом, Тайванем и т.д., Соединенное Королевство и Соединенные Штаты также тиранически вмешиваются. Так что это одна из причин, почему Великобритания заявила на этот раз, что китайский флот будет угрожать материковой части Великобритании», — сообщает «NetEase».

Китайские политологи подчёркивают, что это — «последовательный стиль внешней разведки Великобритании» провоцировать конфликты между двумя великими державами — Китаем и США:

«Потому что только запутав ситуацию, слабая Британия может найти свои собственные интересы в противоречиях. Если просто полагаться на собственные силы Великобритании, чтобы идти лицом к лицу с двумя великими державами — Китаем и Соединенными Штатами, — это совершенно невозможно».

Напомним, что Китай не является приарктической страной, однако активно участвует в различных проектах, связанных с развитием Арктики, а также уже сегодня использует несколько ледоколов «Сюэлон» в Северном морском пути.