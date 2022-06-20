Британия раздула мощь китайского флота — NetEase
Пекин, 20 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Китайское информационное агентство «NetEase» со ссылкой на британский «The Guardian» пишет, что из-за глобального потепления в ближайшее время за Полярным кругом будут ходить военные корабли поднебесной, что может представлять угрозу для Великобритании.
Издание отмечает, что Соединенное Королевство также прекрасно осознает свой упадок национальной мощи, поэтому в течение стольких лет следует примеру Соединенных Штатов в международной политике, а с другой стороны, оно также демонстрирует тенденцию к «офшорному балансированию». Другими словами, Соединенные Штаты в последние десятилетия развивали китайскую теорию угрозы, и Соединенное Королевство, как последователь Соединенных Штатов, естественно, последовало их примеру.
«Во внутренние дела нашей страны, связанные с Гонконгом, Тайванем и т.д., Соединенное Королевство и Соединенные Штаты также тиранически вмешиваются. Так что это одна из причин, почему Великобритания заявила на этот раз, что китайский флот будет угрожать материковой части Великобритании», — сообщает «NetEase».
Китайские политологи подчёркивают, что это — «последовательный стиль внешней разведки Великобритании» провоцировать конфликты между двумя великими державами — Китаем и США:
«Потому что только запутав ситуацию, слабая Британия может найти свои собственные интересы в противоречиях. Если просто полагаться на собственные силы Великобритании, чтобы идти лицом к лицу с двумя великими державами — Китаем и Соединенными Штатами, — это совершенно невозможно».
Напомним, что Китай не является приарктической страной, однако активно участвует в различных проектах, связанных с развитием Арктики, а также уже сегодня использует несколько ледоколов «Сюэлон» в Северном морском пути.