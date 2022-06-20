Берёзовский, Свердловская область, 20 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В посёлке Ключевск в Свердловской области неизвестные расстреляли лебедей. Об этом пишут СМИ.

36Janusz Лебедь

Птицы проводили лето каждый год, жили на пруду. Однако на днях туда приехали некие рыбаки и застрелили их. Местные жители обратились в полицию.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. В соцсетях и на форумах граждане негодуют из-за случившегося и выражают надежду на то, что причастных найдут и накажут.