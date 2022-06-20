Тбилиси, 20 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Акция «Домой в Европу», анонсированная на вечер 20 июня возле парламента Грузии, соберёт большое количество протестующих. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Георгий Арчилович Угулава

«Сегодня на [проспекте] Руставели будет море, — написал Угулава. — Так было всегда, когда был шанс уйти от России. Так будет всегда, когда возникнет угроза возвращения в Россию».

По его мнению, сегодняшняя акция определит, будет ли Грузия двигаться проевропейским курсом или окажется под влиянием России. Они призвал жителей поддержать акцию.

Напомним, Еврокомиссия приняла предварительное решение, что Грузии рано давать статус кандидата на вхождение в ЕС. Властям республики выдвинули 12 условий, которые нужно выполнить до конца года. В оппозиции это восприняли как провал правительством прозападных реформ.