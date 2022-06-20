Канберра, , 14:14 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон отрицает, что разгласил конфиденциальную информацию, когда утверждал, что к концу 2030 года Австралия приобретет у США или Великобритании две атомные подводные лодки. Об этом 20 июня сообщил телеканал Sky News.

Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Напомним, что по соглашению AUKUS Австралия построит свою первую атомную подлодку только к 2038 году. Однако Питер Даттон, который был на посту министра обороны Австралии на момент заключения оборонного пакта, считает, что Австралия может получить две атомные субмарины уже в 2030 году.

«Это означало бы, что нам не надо ждать до 2038 года, когда здесь, в Австралии, будет построена первая подводная лодка. В этом десятилетии у нас будут первые две подводные лодки. Я считаю, что американцы могли бы поспособствовать этому», — заявил Даттон.

Выступая на радиостанции ABC 20 июня, лидер оппозиции не стал уточнять, откуда у него есть информация, что Австралия купит две субмарины, но подчеркнул, что «готовыми партнерами» могли бы стать США или Великобритания.

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