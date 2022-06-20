Москва, 20 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России каждый день освобождают новые территории ДНР и ЛНР, временно оккупированные Украиной. Об этом 20 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, армия России и силы ЛНР и ДНР вытесняют противника, который несёт большие потери в технике и личном составе.

«Результаты есть каждый день. Ни один день не находимся на месте, каждый день продвигаемся вперед. Каждый день очищается от террористов, фашистов огромная территория, включая лесные массивы», — сказал Алаудинов.