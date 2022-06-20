Эрбиль, Ирак, 20 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Власти Иракского Курдистана сообщили о регистрации подтверждённых случаев холеры на территории региона. Об этом 20 июня сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление министерства обороны региона.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

По данным военного ведомства, известно о четырёх подтвержденных случаях холеры в районе города Эрбиль. Также в ведомстве сообщили о пяти случаях, в которых также подозревается холера.

Местные власти сообщают, что больницы в ближайшее время получат дополнительные мощности, в регионе планируется развернуть дополнительные мобильные бригады скорой помощи.

По данным властей, вспышки заболевания зафиксированы в нескольких регионах страны.