София, , 13:34 — REGNUM В ходе организованного Евросоюзом саммита «Инициатива трех морей» в Латвии Болгария намерена потребовать от европейских партнеров выделения дополнительных средств на обеспечение черноморских инфраструктурных проектов в рамках НАТО. Об этом 20 июня сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, болгарский президент Румен Радев планирует представить новый план Софии по укреплению морских границ Североатлантического альянса и развитию региональных транспортных коммуникаций. В настоящее время Радев отбыл в Ригу.

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Напомним, саммит «Инициатива трех морей» («Балто-Адриато-Черноморская инициатива», БАЧИ), проходящий под патронатом ЕС, стартовал 20 июня в Риге. БАЧИ представляет собой объединение 12 государств Евросоюза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.