София, 20 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В ходе организованного Евросоюзом саммита «Инициатива трех морей» в Латвии Болгария намерена потребовать от европейских партнеров выделения дополнительных средств на обеспечение черноморских инфраструктурных проектов в рамках НАТО. Об этом 20 июня сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, болгарский президент Румен Радев планирует представить новый план Софии по укреплению морских границ Североатлантического альянса и развитию региональных транспортных коммуникаций. В настоящее время Радев отбыл в Ригу.

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Напомним, саммит «Инициатива трех морей» («Балто-Адриато-Черноморская инициатива», БАЧИ), проходящий под патронатом ЕС, стартовал 20 июня в Риге. БАЧИ представляет собой объединение 12 государств Евросоюза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.