Москва, 20 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Известный журналист Отар Кушанашвили негодует из-за отмены выступлений певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщил портал CT News 20 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ — 2022

«Ему возбраняют выступать — раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим. Два. Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал», — заявил журналист. Кушанашвили также добавил, что если отмены шоу Киркорова продолжатся, то в скором времени музыкант может стать банкротом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В Кишинёве (Молдавия) сорвали концерт российских артистов. Одним из выступавших на мероприятии должен был стать Филипп Киркоров.