Кито, , 13:18 — REGNUM Национальная Ассамблея Эквадора оценит чрезвычайное положение, объявленное в трех провинциях страны президентом республики Гильермо Лассо неделю назад. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

Заседание было созвано в ответ на запрос 72 из 137 парламентариев, которые хотят проанализировать актуальность этой меры в Пичинче, Котопаси и Имбабуре, где проходят акции протеста и перекрыты дороги в рамках национальной забастовки, которая длится уже неделю.

Отмечается, что на пленарном заседании будет не только рассмотрено само положение, но и созваны для диалога лидеры коренных народов, президент и главы других государственных органов.