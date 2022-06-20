Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Соглашение о совместном развитии российских цифровых продуктов и сервисов для отечественной отрасли авиаперевозок подписали на ПМЭФ-2022 государственная корпорация «Ростех» и авиакомпания «Аэрофлот». Об этом ранее сообщила пресс-служба Ростеха.

Pixabay.com Самолёт

Отмечается, что в данный момент целый ряд российских авиакомпаний уже провёл успешную адаптацию и внедрение цифровых продуктов на базе разработок Ростеха в свою производственно-операционную деятельность.

Также указывается, что внедрение автоматизированной информационной системы в авиакомпаниях ведётся при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» госкорпорации Ростех в партнерстве с «Сирена-Трэвел» и «РТ-Транском».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выпуск авиационных двигателей путём создания импортозамещающего производства на территории АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» увеличит объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха — АО «ОДК-Климов».