Алжир, , 13:08 — REGNUM Министерство обороны Алжира приняло решение о формировании военного резерва в интересах Национальной народной армии страны. Об этом 20 июня сообщает Algerie Presse Service (APS) со ссылкой на источник в правительстве страны.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным источника, идею о создании резерва одобрил президент Алжира Абдельмаджин Теббун в ходе заседания совета министров страны в понедельник, 20 июня.

По мнению президента, резерв позволит серьёзно усилить возможности армии при реагировании на различные внешние и внутренние угрозы безопасности страны.

«Президент высоко оценил надёжность закона, представленного министерством национальной обороны, за его дальновидность, защиту интересов страны, благодаря набору солдат запаса. При необходимости, правительство может прибегать к помощи резерва для защиты каждого дюйма территории Родины», — сообщил источник APS.