Москва, 20 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин поздравил Российского исторического общества (РИО) с 10-летием со дня воссоздания, сообщается на сайте Кремля.

Российское военно-историческое общество Проект Ржевского мемориала

Президент подчеркнул, что Российское историческое общество всегда отличают профессионализм, приверженность исторической правде. Сегодня, во время проведения спецоперации на Украине, члены РИО делом подтверждают свою твёрдую патриотическую позицию.

«Наследуя традиции, заложенной членами Русского исторического общества в 1866 году, возрождённое РИО объединило усилия государства, общества и профессиональных историков, направив их на формирование общероссийской исторической культуры», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, отделение Российского исторического общества открылось 25 мая в Донецке.

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