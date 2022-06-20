Канберра, 20 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, в Австралии были обнародованы и утверждены окончательные результаты выборов в Сенат, которые состоялись в конце мая. Об этом сообщил телеканал Nine News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Как оказалось, лейбористы сумели заполучить три из шести сенатских мандатов в Западной Австралии.

Всего правительство Австралии под руководством лидера Лейбористской партии Энтони Альбаниза будет иметь 26 мест в верхней палате австралийского парламента в этом созыве по сравнению с 32 у «Коалиции». Еще 12 мандатов получили «Зеленые». Движение Джеки Лэмби и партия Единая нация имеют по два сенатора, а партия Объединенная Австралия получила одно кресло. Независимый Дэвид Покок займет оставшееся место.

Такой состав сената означает, что, если лейбористы получат поддержку «Зеленых» и плюс еще один мандат, то они смогут проводить законы через верхнюю палату независимо от того, как проголосует оппозиция и остальные члены Сената.