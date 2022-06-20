Белград, 20 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Если бы Россия была истинным другом Сербии, министр иностранных дел Сергей Лавров даже не думал бы о визите в Белград в настоящее время. Такое мнение высказала вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович в эфире телеканала Happy 16 июня.

Mre. gov. rs Зорана Михайлович

Ведущий телеканала попросил Михайлович прокомментировать слова гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который после сорвавшегося визита Сергея Лаврова в Сербию оставил 6 июня следующую запись в своем телеграм-канале: «Вот чем хорош «Сармат»? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролёт спрашивать не будет».

Михайлович ответила, что Рогозин — это человек, который угрожает ракетами соседям Сербии. Она напомнила, что в 2016 году Рогозин заявил, что Сербия из-за евроинтеграции может ожидать повторения сценария, произошедшего в немецком городе Кельн, где мигранты унижали и насиловали местных женщин.

«Я тогда сказала, что лучше бы он заботился о своем государстве, вместо того чтобы заботиться о нашем. Здесь такое же дело. Я думаю, хорошо, что Лавров не приехал. И я думаю, если бы они (Россия — ИА REGNUM) были нашими друзьями, но настоящими, а не как в 1992 году, когда Россия проголосовала за введение санкций против Сербии, они даже не думали бы приезжать в такой момент. Сербия настолько маленькая страна, и она не может подставлять свою спину для ведения такого рода политики. Если вы нам друг, тогда оставайтесь там, где вы есть, и подождите, пока некоторые дела не наладятся», — рассказала Зорана Михайлович.

Напомним, что на 6 июня был запланирован официальный визит Сергея Лаврова в Сербию. Накануне визита МИД России сообщил о том, что визит отменяется из-за отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории разрешить перелет российскому правительственному самолету с министром на борту.