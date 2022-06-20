Мурманск, 20 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Мурманской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Эстонии, который по заданию эстонских спецслужб планировал собирать секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что действия задержанного создавали условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж»).

Сам задержанный признался, что является иностранным агентом. Кроме того, он длительное время выполнял задания от представителей Эстонии как на территории своей страны, так и других европейских стран, в том числе в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Забайкальском крае.

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