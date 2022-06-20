Чита, , 11:56 — REGNUM Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Забайкальском крае, сообщили 20 июня в центре общественных связей ФСБ РФ.

ФСБ Андрей Стенин

Сотрудники ведомства обезвредили и задержали в Чите гражданина России, являвшегося сторонником международной террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина, по данным правоохранительных органов, готовил теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

После этого он собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях.