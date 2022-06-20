Москва, 20 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Свои поздравления с 65-летием направил Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 20 июня обнародована на сайте Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 65-летием Ижевского электромеханического завода «Купол», — говорится в поздравительном послании российского лидера.

Также он указал, что за это время предприятием был пройден большой путь и оно смогло укрепить свой потенциал, став современным высокотехнологичным научно-производственным комплексом, который по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, а также продукции гражданского назначения.

«Важно, что вы трудитесь основательно, с полной отдачей, смело внедряете новаторские идеи и разработки, реализуете перспективные проекты, вносите весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса, наращивание боевой мощи Вооружённых Сил. И конечно, отрадно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами», — также добавил Путин.

Отметим, ижевский завод «Купол» был создан в 1957 году и в данный момент в том числе производит зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2».