Путин поздравил с 65-летием Ижевский электромеханический завод «Купол»
Москва, 20 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Свои поздравления с 65-летием направил Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 20 июня обнародована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 65-летием Ижевского электромеханического завода «Купол», — говорится в поздравительном послании российского лидера.
Также он указал, что за это время предприятием был пройден большой путь и оно смогло укрепить свой потенциал, став современным высокотехнологичным научно-производственным комплексом, который по праву считается одним из признанных лидеров в производстве уникальных средств противовоздушной обороны, а также продукции гражданского назначения.
«Важно, что вы трудитесь основательно, с полной отдачей, смело внедряете новаторские идеи и разработки, реализуете перспективные проекты, вносите весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса, наращивание боевой мощи Вооружённых Сил. И конечно, отрадно, что заводчане бережно хранят преемственность поколений, продолжают замечательные традиции, заложенные ветеранами», — также добавил Путин.
Отметим, ижевский завод «Купол» был создан в 1957 году и в данный момент в том числе производит зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2».