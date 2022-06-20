Кишинёв, 20 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Главная текущая цель оппозиционной партии «Шор» — «демонтировать» власть в Молдавии. Об этом заявил скрывающийся за границей председатель партии Илан Шор в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Он прокомментировал протестный митинг, который прошёл в Кишинёве 19 июня. По данным партии, в нём приняли участие 40 тыс. человек.

«В этих условиях мы обязаны свергнуть правящий режим и сделать всё возможное для проведения досрочных парламентских выборов, для новой жизни», — написал Шор.

Политик отметил, что правящая партия «Действие и солидарность» находится у власти почти год. За это время её правительство не выполнило предвыборных обещаний. Шор заявил, что у его партии есть все необходимые рычаги для консолидации патриотических сил Молдавии.

Напомним, в Молдавии последние месяцы резко выросли цены по ряду видов товаров и услуг, что существенно снизило уровень жизни населения. В оппозиции обвиняют в этом действующую власть и требуют отставки правительства. В стране проходят акции протеста.