Москва, 20 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Попытка Литвы ограничить транзит в регион России — Калининградскую область — может быть основанием для жёстких мер, убежден глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы… может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Аналогичной точки зрения придерживает и сенатор Андрей Климов. По его мнению, ограничение транзита в Калининградскую область развязывает руки России и позволяет решать проблему любыми способами.

В Госдуме ожидают, что российские власти «обязательно найдут адекватные меры реагирования на этот транзитный беспредел», такой позиции придерживается лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Запрет на транзит товаров между Калининградской областью и остальной Россией через Литву вводился после консультаций с Еврокомиссией, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.

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