Москва, , 12:05 — REGNUM За месяц боев 14-я механизированная бригада украинских боевиков потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, заявил 20 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«В ходе проведения специальной военной операции противник несёт значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что из-за «низкого морально-психологического состояния» 800 боевиков ВСУ, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, «отказались ехать в район боевых действий», обвинив офицеров «в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия».

Кроме того, уточнил Конашенков, в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ около 100 боевиков разведывательного подразделения «из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач», их, по предварительным данным, вывезли в Кременчуг для проведения расследования.