Москва, 20 июня 2022, 12:05 — REGNUM За месяц боев 14-я механизированная бригада украинских боевиков потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, заявил 20 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что из-за «низкого морально-психологического состояния» 800 боевиков ВСУ, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, «отказались ехать в район боевых действий», обвинив офицеров «в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия».
Кроме того, уточнил Конашенков, в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ около 100 боевиков разведывательного подразделения «из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач», их, по предварительным данным, вывезли в Кременчуг для проведения расследования.