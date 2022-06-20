Ракка, Сирия, , 12:11 — REGNUM Транспорт, перевозивший солдат сирийских правительственных войск, был атакован террористами в провинции Ракка на северо-западе страны. Об этом 20 июня сообщает официальное информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, теракт произошёл в 06:30 утра по местному времени на трассе Хомс-Ракка, недалеко от города Аль Джира.

Отмечается, что в результате взрыва погибли как минимум 11 солдат правительственных войск и двое гражданских лиц. Ещё трое солдат и несколько мирных жителей были ранены и доставлены в госпиталь.

Предположительно, за нападением стоит группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи спящие ячейки всё ещё активны в этом регионе.