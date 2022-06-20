Мариуполь, ДНР, 20 июня 2022, 11:54 — REGNUM Пассажирское судоходство может быть налажено между портами Мариуполя, Крыма и Краснодарского края в 2023 году. Об этом сообщил директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий.
По его словам, Мариупольский порт будет исключительно гражданским. Военные задействованы лишь при разминировании его, освобождении причала и тралении акватории. Швацкий добавил, что раньше из порта Мариуполя отправлялись малые пассажирские суда, например «Кометы», в Новороссийск и Керчь.