Сфакс, Тунис, 20 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Тела десятков человек вынесло морем на побережье тунисской провинции Сфакс. Об этом сообщает Babnet.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

По данным журналистов, за 18−20 июня в районе городов Махрас и Сахира были найдены 12 сильно разложившихся тел, которые ранее долгое время находились в воде.

По предварительным данным, погибшие были мигрантами из стран Африки, пытавшиеся нелегально попасть на территорию Италии. При этом местные власти не располагают данными о судне, которое покидало бы Тунис за последнюю неделю.

Полиция Туниса проводит проверку по факту инцидента, однако идентификация погибших затруднена из-за серьёзной деформации лиц и кожного покрова.