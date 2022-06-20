Москва, 20 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Запрет на транзит товаров на территорию Калининградской области через Литву введён после консультаций с Еврокомиссией. Об этом 20 июня сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

По его словам, запрет на транзит товаров в российский регион через территорию Литвы с 17 июня был введён после консультаций с Еврокомиссией и под её руководством.

«Это было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством», — сказал министр в ходе совещания глав МИД ЕС.