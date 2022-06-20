Красноярск, 20 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 11 пляжей работает в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в краевом ГУ МЧС.

ИА REGNUM Пляж

По данным ведомства, один пляж работает в Березовском районе, два — в городе Железногорске, один — в Емельяновском районе, три – в Шарыповском районе, один – в городе Красноярске, три – в городе Зеленогорске.

В МЧС предупредили о том, что плавание в неорганизованных местах, особенно там, где установлена табличка «Купаться запрещено», не допускается. Кроме того, родителей просят не оставлять детей без присмотра на берегах водоёмов.

Как сообщало ИА REGNUM, рейды по «диким» пляжам начали проводить в Омске.

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