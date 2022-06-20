Омск, , 08:38 — REGNUM Рейды по «диким» пляжам начали проводить в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в мэрии города.

Спасательный круг Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рейды проводятся в рамках акции «Вода — безопасная территория». В них принимают участие специалисты департамента общественной безопасности горадминистрации и сотрудники УМВД по городу. Ведётся разъяснительная работа с жителями, отдыхающими на «диких» пляжах. Отдыхающим объясняют, что в таких местах нет спасателей, ненадлежащее качество воды, неочищенное от различного мусора дно водоёма.

«Несмотря на то, что купальный сезон только начался, на водоёмах города уже погибли восемь человек, и все происшествия произошли в местах, где купаться запрещено. Такие места всегда обозначены специальными знаками, но, к сожалению, граждане часто игнорируют предупреждения специалистов», — подчеркнул директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев.

По его словам, на нарушителей составляются протоколы за купание в запрещённых местах. Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канске Красноярского края найдено тело 11-летнего ребёнка, утонувшего в реке Кан.

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