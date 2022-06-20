Мадрид, 20 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Испании и экс-лидер партии Podemos Пабло Иглесиас назвал итоги выборов в Андалусии «тяжёлым днём» для левых сил Андалусии и Испании. Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter.

Podemos.info Пабло Иглесиас

«Сегодня тяжелый день для левых в Андалусии и Испании», — написал Иглесиас.

При этом, по его словам, «большая радость приходит из Колумбии с исторической победой Густаво Петро».