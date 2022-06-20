Бухарест, 20 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, сообщивший информацию о заложенных бомбах в зданиях магазинов и государственных учреждений столицы Румынии Бухареста, вызвал панику в центре города. Об этом 20 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 19 июня, когда неизвестный гражданин в течение 10 минут трижды позвонил на номер универсальной экстренной службы «112» и сообщил об угрозах взрыва в двух крупных универмагах, двух больницах, почтовом отделении, банке и на территории проведения ярмарки. По указанным адресам срочно выехали саперы, кинологи, полиция и жандармы. Из потенциально опасных районов были эвакуированы до двух тысяч человек.

Как утверждают правоохранители, взрывных устройств не обнаружено. Тем не менее на данный момент доступ к десяткам зданий в Бухаресте ограничен.

Ведется следствие. Если звонивший человек будет найден и его вину докажут в судебном порядке, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.