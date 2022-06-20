Лондон, , 10:44 — REGNUM Спустя шесть лет после того, как Великобритания решила покинуть Европейский союз, страна погрузилась в кризис: экономика движется к рецессии, инфляция развивается стремительно растет, а курс фунта стерлингов подбирается к историческому минимуму за десятки лет, сообщает 20 июня Bloomberg.

Британский фунт стерлингов Publicdomainpictures.net

Почти три четверти респондентов в последнем опросе Bloomberg MLIV Pulse негативно оценивают будущее страны, в то время как цены взлетают, рост замедляется, а отношения с крупнейшим торговым партнером — ЕС — портятся. Более 80% опрошенных ожидают рецессии в течение года, большинство считают, что фунт рискует упасть, а для британских акций и облигаций наступают плохие дни.

Тревога охватила всю нацию. Премьер-министр Борис Джонсон, чья собственная партия пыталась отстранить его от власти, рискует возобновить торговую войну с важными для страны соседями по ЕС. Растущая дороговизна, подпитываемая проблемами с поставками, становится все более серьезным фактором беспокойства, равно как и опасения по поводу экономического роста.

«Похоже, Великобритания находится в одном из худших положений», — считает Оливер Блэкборн, руководитель отдела компании Janus Henderson, управляющей активами более чем на 360 млрд долларов по всему миру. Ситуация в стране, по его словам, «более стагфляционная, чем в других крупных регионах, с более высокой текущей инфляцией, ожиданиями более длительного скачка цен и более слабыми прогнозами экономического роста в 2023 году».

На вопрос о том, что ждет фунт стерлингов, который уже упал примерно на 10% в 2022 году: опустится ли он еще ниже многолетнего минимума, достигнутого в начале пандемии, или немного поднимется, около 76% предсказали более мрачный исход.

Большинство также сомневается в том, что Джонсон останется у руля в середине 2023 года, хотя кто именно его сместит — Консервативная партия, парламент или народ, пока неясно.

«Предприятия и правительства продолжают страдать от неопределенности, — говорит ведущий экономист по Великобритании в Dun & Bradstreet Томмазо Аквиланте. — Возможно, Brexit послужил усилителем шока».

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