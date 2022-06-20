Сеул, 20 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи встретилась 17 июня с женой бывшего президента Мун Чжэ Ина Ким Чжон Сук. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей президента.

Russian.korea.net Первая леди Ким Чжон Сук

Сообщается, что встреча состоялась во время запланированного визита бывшей первой леди в Сеул.

Напомним, что экс-президент Мун Чжэ Ин и его супруга переехали в Янсан (~420 км к юго-востоку от Сеула) после того, как в мае текущего года закончился его пятилетний президентского срок.

Известно, что встреча с Ким Чжон Сук была последней в серии недавних встреч между Ким Гон Хи и бывшими первыми леди.

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