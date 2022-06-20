Пекин, , 10:23 — REGNUM Поражением НАТО является возобновление военных действий на территории Европы, потому что суть безопасности в регионе — это мир, а не стремление к победе в противостоянии блоков. Такое мнение 20 июня высказал обозреватель китайского издания Global Times Цуй Хунцзянь.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пишет автор материала, Североатлантический альянс пытается использовать конфликт на Украине в качестве возможности для своей глобализации.

«Блок стремится стать надежным инструментом для экспорта западных ценностей и концепций безопасности. Однако азиатские страны не собираются выслушивать наставления того, кто постоянно проигрывает», — написал он в своей статье.

При этом Цуй Хунцзянь утончил, что НАТО не удовлетворена своим нынешним масштабом и намерена привлечь больше стран, которые могут быть использованы для расширения альянса.

«Страны Запада пытаются навязать одностороннее восприятие конфликта на Украине, чтобы возродить клише «сильная страна должна быть гегемоном, и необходимо защищать демократию». Антироссийская риторика используется для запугивания стран региона АТР, порождая спрос на «коллективную безопасность в стиле НАТО», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите альянса в Мадриде его участники объявят Россию «угрозой миру и стабильности».