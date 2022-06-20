Донецк, 20 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по двум районам Донецка восемь снарядов калибра 155 мм, сообщило 20 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:40 (совпадает с мск) — н. п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка.

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