Москва, , 10:03 — REGNUM Россия в мае 2022 года поставила в Китай рекордный объем сырой нефти— 8,42 млн тонн. Это примерно равняется 1,98 млн баррелей в сутки, передаёт 20 июня Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» Government.ru

Импорт российской сырой нефти Китай за месяц нарастил на рекордные 55% год к году, Ранее в течение 1,5 лет лидером по поставкам нефти из России занимала Саудовская Аравия.

Нефть из Росси в Китай поставлялась морским путем и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Отмечается, что китайским покупателем на фоне международных санкций предоставляются большие скидки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за повышенного спроса Китая на нефть ее стоимость может вырасти.

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