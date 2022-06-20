Москва, 20 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Россия в мае 2022 года поставила в Китай рекордный объем сырой нефти— 8,42 млн тонн. Это примерно равняется 1,98 млн баррелей в сутки, передаёт 20 июня Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Government.ru Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан»

Импорт российской сырой нефти Китай за месяц нарастил на рекордные 55% год к году, Ранее в течение 1,5 лет лидером по поставкам нефти из России занимала Саудовская Аравия.

Нефть из Росси в Китай поставлялась морским путем и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Отмечается, что китайским покупателем на фоне международных санкций предоставляются большие скидки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за повышенного спроса Китая на нефть ее стоимость может вырасти.

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