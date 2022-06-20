Бухарест, 20 июня 2022, 10:01 — REGNUM Парламент Румынии приступил к обсуждению вопроса об отставке действующего министра образования страны Сорина Кымпяну. Об этом 20 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, среди главных ошибок политики Кымпяну называются недостаток финансирования средних и средне-специальных учебных заведений, фактический срыв школьной программы 2021-2022-го годов, а также обнищание и закрытие десятков престижных вузов.
Инициатором рассмотрения соответствующего документа является крупнейшая партия «Союз спасения Румынии» (USR).
В настоящее время указанный вопрос рассматривает Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии. Окончательное решение по нему будет принято на экстренном парламентском заседании завтра, 21 июня.