Бухарест, , 10:01 — REGNUM Парламент Румынии приступил к обсуждению вопроса об отставке действующего министра образования страны Сорина Кымпяну. Об этом 20 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, среди главных ошибок политики Кымпяну называются недостаток финансирования средних и средне-специальных учебных заведений, фактический срыв школьной программы 2021-2022-го годов, а также обнищание и закрытие десятков престижных вузов.

Инициатором рассмотрения соответствующего документа является крупнейшая партия «Союз спасения Румынии» (USR).

В настоящее время указанный вопрос рассматривает Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии. Окончательное решение по нему будет принято на экстренном парламентском заседании завтра, 21 июня.